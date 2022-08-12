Цена нефти может попробовать на прочность уровень $100,3/барр. - Sber CIB

Цена нефти может попробовать на прочность уровень $100,3 за баррель Brent, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Brent с утра в пятницу торгуется около $99/барр. В центре внимания новости о закрытии шести нефтяных и газовых месторождений в Мексиканском заливе после остановки двух трубопроводов (совокупной мощностью около 0,5 млн барр./сут.) из-за утечки на насосной станции в Луизиане. Ожидается, что трубопроводы возобновят работу уже сегодня. Инвесторы ждут предварительного индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за август. Котировки Brent, вероятно, попробуют снова проверить на прочность уровень $100,3/барр., а поддержка находится на отметке $98,3/барр. Сдерживающим рост нефтяных котировок фактором в настоящий момент остается высокая неопределенность относительно дальнейших темпов повышения ставки федеральных фондов США", - пишет эксперт инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.