Результаты VK за 2К22 поставили под сомнение перспективы российских IT-компаний - "Открытие Инвестиции"

Результаты VK за 2К22 поставили под сомнение перспективы российских IT-компаний, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Общая выручка VK по МСФО увеличилась на 11% год к году, достигнув 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 37% до 4,2 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток составил 3,4 млрд руб. Компания воздержалась от прогнозов на 2022г. Как и ожидалось, основным драйвером роста выручки VK стала онлайн-реклама. Собственно, рекламная выручка показала рост на 28% год к году до 14,3 млрд рублей, что существенно лучше 6-го роста в I квартале 2022г. Инвесторы явно ждали более внушительного роста выручки и прибыльный квартал, но компания даже уступает самой себе по прежним темпам роста и тем более "Яндексу", который показал рост выручки в II квартале на 45%. Тем не менее отчётность VK также негативно сказалась и на бумагах "Яндекса", - пишет эксперт инвесткомпании.

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