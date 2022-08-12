Рубль продолжит торговаться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в преддверии выходных - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль продолжит торговаться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в преддверии выходных, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Всю эту неделю рубль не показывал ярко выраженной динамики, что продолжилось и в четверг - по итогам вчерашнего дня курс USD/RUB вырос всего лишь на 0,01% до 60,67 руб./$1. Ни снижение индекса доллара, ни восстановительный рост нефтяных цен пока не ведут к более выраженной динамике рубля. Сегодня курс USD/RUB растет на 0,10% и находится около 60,73 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Ожидаем, что в преддверии выходных курс USD/RUB продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.