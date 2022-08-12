Котировки нефти могут протестировать уровень $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти в пятницу могут протестировать уровень $100 за баррель Brent, если недельные данные по числу буровых установок в США покажут снижение, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в четверг заметно росли, и фьючерсы на нефть марки Brent в моменте превышали психологический уровень в $100/барр. По итогам дня они выросли на 2,26% до $99,60/барр. Ожидания более мягких действий ФРС продолжили усиливаться после данных о заметном замедлении роста индекса цен производителей в США. На этом фоне опасения рецессии продолжают ослабевать, что поддерживает нефтяные котировки", - пишут эксперты.

Также были опубликованы в четверг месячные отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. С одной стороны, ОПЕК снизила прогнозы роста спроса на нефть в этом году с 3,4 млн барр./сутки до 3,1 млн барр./сутки. Впрочем, с другой стороны, МЭА, наоборот, повысило свой прогноз по росту спроса на 0,38 млн барр./сутки до 2,1 млн барр./сутки, а также допустило дальнейший рост нефтяных цен. Прогнозы МЭА обычно более консервативные, и их пересмотр вчера дополнительно поддерживал рост котировок, указывается в комментарии.

"Фьючерсы Brent в пятницу снижаются на 0,40% и торгуются около $99,20/барр. Вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. На прошлой неделе их количество снизилось впервые с конца июня. Если снижение показателя продолжится, то фьючерсы Brent могут вновь попробовать превысить $100/барр., хоть и в целом риски снижения котировок пока сохраняются", - прогнозируют в банке.

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