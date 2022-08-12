Пара рубль/доллар может опуститься ниже 60 руб./$1 в ближайшие торговые сессии - Sber CIB

Пара рубль/доллар может опуститься ниже 60 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль в четверг продолжал торговаться в диапазоне 60,5-60,8 руб./$1, при этом обороты торгов по основным парам впервые за несколько дней превысили средний уровень за последний месяц ($5,4 млрд при среднем значении $5,2 млрд). Это может говорить о постепенном росте активности экспортёров перед налоговыми платежами. Дальнейшее увеличение предложения валюты с их стороны должно позволить паре USD/RUB в ближайшие дни опуститься ниже 60 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка.

Нефть подорожала после ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства, которое повысило прогноз роста спроса на нефть на 2022 год на 0,38 млн баррелей в сутки, отмечается в комментарии. В пятницу утром Brent торгуется около $99 за баррель.

"Доходности российских гособлигаций в четверг повысились на 5-15 б. п., несмотря на новости о более низкой, чем ожидалось, инфляции в России. Это могло быть вызвано продажей бумаг на фоне новости о допуске дружественных нерезидентов к торгам на рынке облигаций с 15 августа. Причин для дальнейшего роста доходностей нет", - считают эксперты Sber CIB.

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