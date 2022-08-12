Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2110-2155п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2110-2155 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2110-2155 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2160, 2180 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона и сложившиеся технические факторы", - прогнозирует эксперт.

По мнению Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных макроэкономических показателей не ожидается.

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