Сигналом к возобновлению роста индекса Мосбиржи станет его повторное закрепление выше 2240п - BCS Express

Сигналом к возобновлению роста индекса Мосбиржи станет его повторное закрепление выше отметки 2240 пунктов, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

По мнению эксперта, в четверг на российском рынке акций была необычная и яркая сессия: "Амплитуда колебаний во многих бумагах зашкаливала. В первую очередь это акции 2 и 3 эшелонов. Попеременно выстреливали бумаги, в которых за последние недели и месяцы скопилась сильная перепроданность. В результате к текущему моменту почти не осталось акций со средней ликвидностью, которые бы не успели хоть немного отскочить".

Аналитик инвесткомпании считает, что волатильность за рамками списка голубых фишек по инерции будет сохраняться повышенной, но в среднесрочной перспективе масштаб спекулятивных колебаний в бумагах наверняка будет снижаться. Многие чрезмерные волны роста неизбежно будут скорректированы вниз.

"Индекс Мосбиржи по итогам четверга не сумел продолжить непрерывную серию роста. В последние два часа торгов прошла волна распродаж. В результате сейчас по-прежнему остается актуальной фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок - это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2190п", - отмечает Карпунин.

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