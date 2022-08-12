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12 августа 2022 года 09:42
Вероятна консолидация котировок нефти у отметки $98,7/барр. в пятницу - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти у отметки $98,7/барр. в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent в четверг выросли сильнее ожиданий, воодушевленные отраслевыми прогнозами от МЭА и ОПЕК. Ближайший фьючерс закрылся возле "круглого" уровня $100/барр. Так, ключевым тезисом отраслевых агентств выступил положительный взгляд на потребление нефти, которое будет увеличиваться на фоне глобального экономического роста, сдерживания распространения пандемии в КНР, перехода с газа на нефть. Предложение нефти при этом будет ограниченным. Оценка ОПЕК на 2022г по росту спроса понижена, а на 2023г оставлена неизменной. МЭА, напротив, повысило оценку на текущий год, а на 2023г оставило без изменений", - пишет Крылова. Эксперт в целом считает такие оценки немного завышенными, полагая, что как раз замедление темпов роста мировой экономики, ожидаемой в 2023г, будет сдерживать рост потребления нефти. А риски по предложению аналитик видит в том числе со стороны Ирана, который может вернуть на рынок до 1 млн барр./день. В настоящее время активизировался процесс по возобновлению "ядерной сделки" с США. ЕС уже готов на значительные уступки. По мнению Крыловой, в пятницу будет интересна статистика по буровой активности в США для оценки потенциального эффекта на добычу. По нефти Brent в отсутствие особых новостей аналитик банка ждет консолидацию в районе $98,7/барр. на торгах пятницы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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