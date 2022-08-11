"Финам" рекомендует держать акции Freeport-McMoRan с целью $32,7

"Финам" рекомендует держать акции Freeport-McMoRan Inc. и подтверждает целевую цену на уровне $32,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"После отправки акций Freeport-McMoRan на пересмотр и после серьезной коррекции на американском фондовом рынке мы возобновляем анализ компании. Преимуществами Freeport-McMoRan являются сбалансированный портфель активов, уверенный рост производства, потенциально растущий спрос на медь и сильная финансовая политика, направленная на развитие компании и на возврат доходов акционерам. Мы уверены в долгосрочном потенциале компании, в то время как в среднесрочной перспективе видим замедление темпов роста доходов и снижение рентабельности. Наша целевая цена по акциям Freeport-McMoRan на август 2023г определена на уровне $32,7. Апсайд к текущей цене составляет 8,7%, что соответствует рейтингу "держать", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.

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