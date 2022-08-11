Валютный курс может оставаться в пределах 50-60 руб./$1 еще несколько месяцев - "Ингосстрах-Инвестиции"

Валютный курс может оставаться в пределах 50-60 руб./$1 еще несколько месяцев, говорится в комментарии главного макроэкономиста управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Прокудина.

"Курс доллара сохранил отметки предыдущей недели, оставшись в районе 60,2-60,7руб./$1. Опубликованная ЦБ РФ статистика внешнего сектора косвенно показывает, что импорт восстанавливается медленно при очень большом оттоке капитала, а значит курс может оставаться в районе 50-60 руб./$1 еще несколько месяцев, поскольку отток должен слабеть, возвращаясь к нормальным значениям, а рост импорта едва ли сможет это компенсировать. На следующей неделе рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на фоне начала налогового периода, который закончится через неделю", - отмечает эксперт.

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