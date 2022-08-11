Freedom Finance Global рекомендует держать акции Qorvo с целью $133,8

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Qorvo Inc. с целью $133,8, что обусловлено вероятностью ухудшения позиций компании в перспективе нескольких кварталов и сокращением ее доли рынка, сообщается в материале инвесткомпании.

"Снижение выручки и прибыли Qorvo за апрель-июнь оказалось менее глубоким, чем предполагал общерыночный консенсус, однако собственный прогноз до конца года слабый, - пишет аналитик Михаил Степанян. - Выручка Qorvo за II календарный квартал текущего года снизилась на 6,7% г/г, до $1,035 млрд, что на 2% превзошло консенсус Factset. Скорректированная EPS упала на 20,5%, и это на 6,6% лучше, чем ожидал рынок. Мы оцениваем результаты Qorvo негативно, так как компания представила слабый прогноз, предполагающий, что давление на маржу и прибыль будет расти. Согласно обновленным ориентирам, по итогам года число смартфонов с поддержкой 5G должно увеличиться до 650-675 млн, притом что более ранний прогноз предполагал рост до 750 млн. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе Qorvo сохранит позиции в RFFE-сегменте бизнеса. По оценке менеджмента компании, мобильное направление достигнет дна в четвертом квартале по мере разгрузки запасов, после чего можно ожидать улучшения ситуации".

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