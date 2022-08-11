"Финам" повысил рейтинг акций ConocoPhillips до уровня "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ConocoPhillips с "держать" до "покупать" и целевую цену с $83,9 до $111,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Повышение рейтинга преимущественно связано с улучшением финансовых результатов компании в связи с ростом цен на нефть и газ, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - За счет фокуса на сегменте разведки и добычи ConocoPhillips является одним из главных бенефициаров энергетического кризиса и связанного с ним роста цен на нефть и газ. Рост финансовых результатов позволил ConocoPhillips по итогам второго квартала повысить прогноз по суммарному объему дивидендов и байбэка за 2022г до $ 15 млрд, что соответствует 12,3% доходности. Кроме того, у нефтяника достаточно амбициозная стратегия развития, предполагающая рост добычи, фокус на генерации свободного денежного потока и активное проведение M&A-сделок".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

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