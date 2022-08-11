Ближе к началу крупных налоговых платежей рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 - "Велес Капитал"

Ближе к началу крупных налоговых платежей рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что в четверг на российском валютном рынке наблюдается относительно стабильная динамика торгов, как и пока в целом с начала августа. Определенную поддержку рублю оказывают цены на нефть, развернувшиеся днем в плюс после публикации отчета МЭА, в котором агентство повысило прогнозы спроса на нефть в 2022 и 2023гг.

"Кроме того, в утренние часы наблюдалась небольшая коррекция доллара к основным мировым валютам. Вышедшие накануне данные по инфляции в США за июль, отразили замедление темпов роста цен и оказались заметно лучше ожиданий рынка. Замедление инфляции не отменяет ожиданий по дальнейшему ужесточению ДКП в США, однако может несколько смягчить позицию и риторику ФРС, что благоприятно влияет на аппетит инвесторов к риску и соответственно сокращает интерес к доллару", - пишет Кравченко.

Аналитик подчеркивает, что вышедшие накануне данные по недельной инфляции отразили дальнейшее снижение темпов роста цен. Такая динамика, по его мнению, благоприятна для сохранения курса ЦБ на смягчение процентной политики. Снижение ключевой ставки, в свою очередь, фактор давления на российский рубль.

"Ожидает в ближайшие дни сохранения текущих позиций на валютном рынке, однако ближе к крупным налоговым платежам в августе не исключаем возвращения пары доллар/рубль на уровень ниже 60 руб./$1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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