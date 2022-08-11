S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4170-4230п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4170-4230 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"S&P 500 продемонстрировал самый сильный внутридневной рост за последние две недели. Бенчмарк преодолел уровень сопротивления 4200 пунктов, следующей целью роста для тестирования выступает отметка 4270 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, однако MACD по-прежнему не подает сигналов к развороту тренда. Ближайшим уровнем поддержки для индекса широкого рынка стала верхняя граница восходящего канала на уровне 4100 пунктов", - пишут эксперты.

Они подчеркивают, что в результате недавнего ралли S&P 500 восстановился на 15% от июньского минимума, вернувшись к уровням начала мая. Nasdaq вырос на 20,8%, поскольку интерес инвесторов к компаниям технологического сектора восстанавливается по мере снижения доходностей трежерис. Однако высокотехнологичному индексу необходимо преодолеть максимум ноября, чтобы подтвердить вхождение в новую фазу "бычьего" рынка, отмечается в комментарии.

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