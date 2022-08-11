Появление нерезидентов на рынке облигаций может оказать давление на котировки - Инвестбанк Синара

Появление нерезидентов на рынке облигаций может оказать давление на котировки, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Московская биржа с 15 августа 2022г предоставляет клиентам-нерезидентам из так называемых дружественных стран, а также нерезидентам, конечные бенефициары которых - российские юридические или физические лица, возможность совершать операции на рынке облигаций. Появление нерезидентов на рынке облигаций может оказать давление на котировки. Сейчас цены большинства бумаг выше уровней конца прошлого года, поэтому есть большая вероятность, что многие участники рынка, получающие к нему доступ после 15 августа, попытаются зафиксировать прибыль. Ликвидность на рынке сейчас относительно низкая, поэтому любые попытки распродажи могут негативно повлиять на цены долговых бумаг", - отмечает эксперт банка.

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