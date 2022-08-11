Акции Varonis Systems обладают потенциалом роста до $41 на горизонте года - BCS Express

Акции Varonis Systems обладают потенциалом роста до $41 за штуку на горизонте года, сообщается в материале BCS Express.

Аналитики отмечают, что на фоне экспоненциального роста данных вкупе с ужесточением регулирования их хранения, а также роста кибератак, повысится спрос на решения ПО. На их взгляд, имея комплексное решение, компания выступит бенефициаром данного тренда.

"К 2027г мы ожидаем рост операционной маржи компании до 13% за счет снижения маркетинговых и R&D расходов. В 2020г компания завершила переход модели продаж с лицензий на подписки, что обеспечивает стабильный денежный поток и повышает прогнозируемость финансовых результатов Varonis", - пишут эксперты.

Они обращают внимание и на имеющие место риски:

- Уровень конкуренции ограниченный: в платформенных решениях мы выделяем StealthBits, в точечных решениях Symantec, Veritas, Sailpoint. Однако компании в сегменте сетевой безопасности также могут расширить свое присутствие на целевом рынке Varonis.

- Утечка данных пользователей на фоне кибератак может привести к оттоку клиентов и ухудшения позиции компании в отрасли.

- Опросы клиентов указывают на высокую удовлетворенность, однако высокая стоимость услуг является сдерживающим фактором.

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