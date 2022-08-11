Понижение ставки ЦБР в сентябре, вероятно, составит 50 б.п. - Банк "Санкт-Петербург"

Понижение ставки ЦБР в сентябре, вероятно, составит 50 б.п., говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Вечером в среду Росстат, помимо традиционных недельных данных по инфляции, опубликовал месячную оценку за июль. По ней цены за месяц снизились на 0,39% м/м, в результате чего инфляция в годовом выражении снизилась до 15,10% г/г. При этом последние недельные данные по 8-е августа указали на снижение цен на 0,08% в недельном выражении, в связи с чем темпы роста цен в годовом выражении опустились уже ниже 15% г/г. Пока цены в целом продолжают снижаться, и потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки хотя бы на 50 б.п. в сентябре остается. Впрочем, до сентябрьского заседания инвесторы еще смогут оценить дальнейшую динамику цен и, что не менее важно, инфляционных ожиданий", - пишут аналитики банка.

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