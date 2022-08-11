Снижение индекса S&P 500 может составить 11% на горизонте года - "Финам"

Снижение индекса S&P 500 может составить 11% на горизонте года, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Рецессионные настроения и геополитические риски не полностью отражены в ценах акций. Без учета нефтегазового сектора, который сильно выигрывает от энергокризиса, прибыль компаний S&P 500 может показать небольшой спад уже во II квартале. Прогнозы роста ВВП США в 2022г на 2,0% могут по факту оказаться воображаемыми, и по мере выхода слабых экономических отчетов аналитики Уолл-стрит будут пересматривать прогнозы по прибыли и таргеты по акциям в меньшую сторону. Для разворота вверх не хватает экономического роста, и отскоки акций не будут отличаться устойчивостью, даже если тон ФРС станет более "мягким". В перспективе года мы видим умеренный даунсайд около 11% по индексу S&P 500 и его ETF SPY", - пишет аналитик Наталия Малых.

Эксперт понижает целевые цены по индексу S&P 500 и его ETF SPY из-за рецессионных тенденций, обусловленных главным образом высокой инфляцией, ростом процентных ставок и геополитических рисков в мире.

"Медвежий тренд будет доминировать в обозримом будущем, а отскоки не будут значимыми и жизнеспособными. Цель по S&P 500 на середину 2023 года исходя из оценки по дисконтированным денежным потокам (DCF) - 3 647 пунктов (даунсайд 11%), по ETF SPY на этот индекс - $ 364. Рейтинг "держать", - указывает Малых.

SPY - ETF на американский индекс S&P 500, который позволяет сделать ставку сразу на все секторы Америки, особенно на самые перспективные - технологии, здравоохранение и потребление. В совокупности эти ниши экономики формируют около 60% индекса и фонда.

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