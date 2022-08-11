Вероятна консолидация котировок нефти в пределах $96-97,5/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в пределах $96-97,5/барр. в четверг, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Единой динамики на торгах нефтью Brent в среду не сложилось: котировки колебались в пределах $3/барр. С одной стороны, давление оказывали новости о решении проблемы с поставками по южной "ветке" Дружбы и невыразительная статистика по запасам в США, с другой стороны, данные по потребительской инфляции в Америке вышли неплохими, снижая вероятность агрессивного роста ставки ФРС. Особых идей на рынке нефти сейчас не наблюдается, поэтому в четвеhг ждем консолидацию в районе $96-97,5/барр.", - пишет аналитик банка.

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