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11 августа 2022 года 10:33
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-61 руб./$1 в четверг - ПСБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-61 руб./$1 в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль в ходе торгов среды продолжила проторговывать верхнюю часть диапазона 59-61 руб./$1. Хотя показатель 10-дневной волатильности продолжил оставаться низким, объемы торгов долларом с расчетами "завтра" перевалили за отметку $2 млрд впервые с конца июля. Мы полагаем, что отчасти легкое укрепление иностранной валюты было связано с активизацией спекулянтов из-за решения ЦБ по допуску нерезидентов к торгам на долговом рынке. Отчасти рубль придавливала и невыразительность динамики нефтяных котировок в ходе торговой сессии", - пишет эксперт. На взгляд Жильникова, значимых драйверов для смены динамики рубля в основных парах пока не наблюдается, и в четверг курс американской валюты продолжит консолидироваться в зоне 60-61 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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