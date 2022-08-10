Дальнейший рост индекса Мосбиржи может остановиться у отметки 2200п - ПСБ

Ииндекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит расти, но почти наверняка упрётся в уровень 2200 пунктов, который будет крайне сложно преодолеть, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи завершил день в символическом плюсе, несмотря на то, что все сегменты смогли сегодня подрасти, - отмечает эксперт. - Виной всему стала невнятная динамика ключевых бумаг индекса. Так, в нефтегазовом секторе по итогам дня в минусе завершили торги акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома". Спросом же пользовались бумаги "Татнефти" перед решением СД по дивидендам, а также акции "Транснефти". Сегодня стало известно, что компания возобновила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода Дружба в направлении Венгрии и Словакии. В финансовом секторе ситуация сложилась аналогичная. Спросом пользовались лишь депозитарные расписки TCS Group и QIWI. А вот бумаги Сбера завершили день в "красной зоне".

На взгляд Головинова, в последнее время намечается чёткий тренд: спрос инвесторов постепенно смещается на менее ликвидные бумаги, в то время как ключевые акции зачастую показывают невыразительную динамику, пребывая в боковике. Объёмы торгов также остаются низкими.

"Таким образом, мы считаем, преждевременно говорить о начале долгосрочного восстановления. Вероятно, индекс Мосбиржи в ближайшие дни продолжит расти, но почти наверняка упрётся в уровень 2200 пунктов, который будет крайне сложно преодолеть", - прогнозирует аналитик банка.

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