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10 августа 2022 года 17:16
Золото может принести хорошую доходность на горизонте года - "Мои Инвестиции"
Инвестиции в золото могут принести хорошую доходность на горизонте года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Большую часть 2021г цена золота показывала высокую корреляцию с парой EUR/USD, так как оба инструмента снижались в ответ на ужесточение политики ФРС. В конце 2021г - начале 2022г корреляция нарушилась из-за ускорения инфляции в США и ситуации на Украине. Позже в 2022г корреляция между EUR/USD и золотом восстановилась - рост ожидаемого пика ставки ФРС снова привел к общему укреплению доллара. Но теперь полагаем, что рост доллара закончен, рынок в полной мере отыграл предстоящие повышения ставки ФРС. Хотя евро еще может попасть под удар геополитических рисков", - пишут эксперты. Они полагают, что в 2023г пара EUR/USD вырастет по крайней мере до 1,10. Исходя из имеющихся корреляций, движение EUR/USD на 300 пунктов приводит к изменению цены золота примерно на $100, поэтому при росте EUR/USD к 1,10, цена золота может подняться до $2000-2100, отмечается в комментарии. "Перспективы золота еще более интересны, если оценивать его в рублях, - считают аналитики телеграм-канала. - Если исходить из того, что курс USD/RUB в 2023г вернется к 70, то при цене золота в $2000 за тройскую унцию, золото в рублях будет стоить 4501 руб. за грамм. Текущая цена золота в рублях - 3438 руб. за грамм. Но надо иметь в виду возможность краткосрочного укрепления рубля перед августовскими налоговыми выплатами". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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