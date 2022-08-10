"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с целью $298,9 на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала отчетность за II квартал. Квартальная выручка снизилась на 3,9% г/г и составила $6,48 млрд, не дотянув до прогнозов на $370 млн. Скорректированная чистая прибыль упала на 33% г/г до $1,1 млрд, а в расчете на акцию составила $1,71 и совпала с усредненными прогнозами. Компания подтвердила прогноз по выручке на 2022г в диапазоне $28,8 - 29,3 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию - понизила прогноз с $8,15-8,30 до $6,96-7,11. После рассмотрения квартальной отчетности мы не видим причин для повышения целевой цены и по-прежнему считаем рейтинг "Держать" обоснованным", - пишет аналитик Саидова Зарина.

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