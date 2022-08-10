Вероятно дальнейшее снижение котировок NVIDIA в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятно дальнейшее снижение котировок NVIDIA Corp. в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки Nvidia во вторник упали еще на 4% (после снижения на 6,3% накануне) в связи с ухудшением прогноза по выручке за второй квартал 2023 ф. г. (он закончился 31 июля 2022г). Теперь руководство ожидает $6,7 млрд, что на 17% ниже прогноза в $8,1 млрд, озвученного в мае. По нашим оценкам, рост выручки компании в 2023 ф. г. может замедлиться до 12% г/г с прошлогодних 61%. Мы рассматриваем новость как негативную и не исключаем вероятности дальнейшего снижения котировок Nvidia в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики банка.

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