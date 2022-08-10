"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 470 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 470 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 382 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что совет директоров "Татнефти" рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2022г на заседании 15 августа. Вероятность выплаты дивидендов остается высокой благодаря стабильному положению компании и высоким ценам на энергоресурсы. Дивидендная доходность может составить 8,3%. В случае положительного решения совета директоров акции компании должны продолжить рост в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 470 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 382 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - указывают аналитики "Финама".

"Татнефть" - российская нефтяная компания, основные активы расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

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