При замедлении инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800/унц. - Sber CIB

При снижении темпов инфляции в США в июле котировки золота могут протестировать уровень $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото выросло в цене во вторник с $1788 до $1794 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,77% до 2,80%. Во вторник в США был опубликован июльский индекс оптимизма в малом бизнесе от NFIB. Этот показатель немного вырос после июньского снижения и составил 89,9 пункта, но остался вблизи многолетних минимумов. Золото почти не отреагировало на эту статистику, котировки продолжили умеренно расти. Рынок ждет данных, которые покажут, что инфляция в США замедляется", - пишет эксперт.

Чернышев отмечает, что участники рынка ждут публикации индекса потребительских цен в США за июль. Федрезерв начал цикл повышения ставки в марте 2022г, и в июле уже должен был проявиться эффект от ужесточения монетарной политики. "Если инфляция в США замедлится по сравнению с июньскими максимумами, инвесторы на рынке золота могут воспринять этот как позитивный сигнал. Не исключено, что котировки желтого металла могут вновь протестировать уровень $1800/унц., однако мы ожидаем, что в течение дня торги в основном будут проходить в диапазоне $1780-1800/унц.", - прогнозирует аналитик инвестбанка.

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