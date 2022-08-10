S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 4100-4150п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее падение, поскольку RSI находится в зоне перекупленности, хотя MACD не подает четких сигналов к развороту. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на пересечении трендового и коррекционного канала, находящемся на отметке 3800 пунктов", - отмечает эксперт Дмитрий Поздняков.

Ключевым фактором, определяющим динамику на торгах среды, по мнению аналитика, будут данные потребительской инфляции за июль, так как они во многом определяют дальнейшую политику ФРС. Если инфляция превысит зафиксированные в июне 9,1%, инвестсообщество может истолковать это как признак достижения пика, за которым последует нормализация роста цен. "Однако более вероятно, что показатель окажется ниже июньского уровня, учитывая удешевление бензина в США. Таким образом, на наш взгляд, рынок способен отреагировать ростом как на ускорение инфляции, так и на ее прогнозируемое замедление", - указывает Поздняков.

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