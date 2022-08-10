Акции Amgen близки к справедливой стоимости - "Финам"

Акции Amgen близки к справедливой стоимости, говорится в комментарии "Финама".

"Американская биотехнологическая компания Amgen отчиталась за II квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 1,1% г/г до отметки $6,6 млрд и на $70 млн превысила ожидания. Скорректированная чистая прибыль Amgen на акцию составила $4,65 на акцию и на 32 цента превысила усредненные прогнозы. Акции Amgen находятся в нашем аналитическом покрытии c рейтингом "держать" и целевой ценой $252,60 на февраль 2023г, подразумевающей потенциал роста в размере 2% от последней цены закрытия. Amgen сейчас близка к справедливой стоимости, и после изучения квартального отчета мы не усматриваем оснований для пересмотра целевой цены и рейтинга бумаги", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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