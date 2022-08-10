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10 августа 2022 года 12:21
Бумаги ритейлеров - хорошая защитная инвестиция - BCS Express
Бумаги ритейлеров являются в данное время хорошей защитной инвестицией, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Бумаги ритейлеров последние недели пользуются спросом. Хорошие результаты II квартала и низкие секторальные риски делают эти акции хорошей защитной инвестицией. При этом доходность последних дней совсем не защитная - депозитарные расписки "О''КЕЙ" за 2 недели выросли почти на 80%", - отмечает аналитик Игорь Галактионов. Если говорить о долгосрочных перспективах, то самыми интересными, на взгляд эксперта, остаются лидеры продуктового ритейла - X5 Retail Group и "Магнит". Второй выглядит дороже по мультипликаторам, однако у него нет проблем с редомициляцией, и акционеры могут беспрепятственно получать дивиденды. По мнению Галактионова, это выгодно отличает его от ближайшего конкурента. "Интересно смотрятся депозитарные расписки Fix Price, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Сегмент дискаунтеров может оказаться одним из главных бенефициаров изменений, происходящих в потребительских привычках. Однако компания сейчас достаточно дорогая по мультипликаторам и зарегистрирована за рубежом. При замедлении темпов роста доходов апсайд сильно сузится, так что соотношение риск/прибыль в данных бумагах пока выглядит менее привлекательно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РИТЕЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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