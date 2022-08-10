Профицит торгового баланса продолжает оказывать поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"

Профицит торгового баланса продолжает оказывать поддержку рублю, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Банк России опубликовал во вторник оценку платежного баланса с начала года по июль. Профицит торгового баланса за этот период составил рекордные $192,4 млрд, в результате чего профицит счета текущих операций увеличился до $166,6 млрд. Таким образом, профицит текущего счета уже на 36% превышает итоговый результат по всему прошлому году. Статистика вновь напомнила, что высокий профицит текущего счета продолжает пока оказывать поддержку рублю", - пишут аналитики банка.

Они напоминают, что во вторник рубль вернулся к укреплению, и курс USD/RUB по итогам дня снизился на 1%, до 60,15 руб./$1. В среду динамика доллара на глобальном рынке во многом будет определяться публикацией ценовой статистики в США, отмечается в комментарии.

"Тем не менее, в текущей ситуации вряд ли данные по инфляции в США окажут особо заметное влияние на курс USD/RUB внутри страны. На этом фоне мы продолжаем ожидать движение курса USD/RUB в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1", - прогнозируют эксперты.

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