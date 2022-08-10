Котировки нефти удержатся выше $95/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, удержатся выше отметки $95 за баррель Brent в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Как ожидалось, во вторник цены на нефть Brent поднимались к $98,4/барр. В плюс, помимо прочего, сыграли новости о приостановке поставок российской нефти по южной "ветке" Дружбы, что в условиях отсутствия альтернатив для основных ее потребителей вызвало всплеск опасения нехватки сырья. Статистика от Американского института нефти показала рост запасов сырой нефти на 2,2 млн барр. и дистиллятов на 1,4 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 0,6 млн барр. В среду в фокусе данные от Минэнерго США, которые более информативны в оценке ситуации со спросом в стране. Также важной будет публикация данных по ИПЦ в США, влияющих на монетарную политику ФРС. Мы полагаем, что октябрьский фьючерс на Brent будет под давлением, но удержится выше $95/барр.", - пишет эксперт банка.

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