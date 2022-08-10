Индекс Мосбиржи откроет в среду торги в диапазоне 2115-2160п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 2115-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2115-2160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2200 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи способен перейти в состояние волатильной консолидации после открытия со сдержанным изменением. Этому способствует утреннее сочетание ряда противоречивых факторов", - пишет эксперт.

На взгляд аналитика инвесткомпании, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей, по мнению Манжоса, максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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