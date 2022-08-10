Заметные изменения на рынке ОФЗ в среду маловероятны - ПСБ

Заметные изменения на рынке ОФЗ в среду маловероятны, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Торги на рынке рублевых гособлигаций во вторник завершились с минимальными ценовыми изменениями. Доходность ОФЗ срочностью до 10 лет снизилась в среднем на 2 б.п., более длинные бумаги выросли в доходности на 2 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,02%. Объем торгов остается ниже средних показателей июня-июля, что объясняется периодом отпусков и отсутствием сильных драйверов для изменения ситуации на рынке", - отмечает эксперт.

Аналитик банка ожидает в среду сохранения боковой динамики в сегменте гособлигаций и слабой активности. Из основных новостей, которые могут повлиять на российский долговой рынок в ближайшие дни, он отмечает публикацию данных по инфляции в РФ и в США. Если ожидания замедления инфляции не подтвердятся, то риски более жесткой денежно-кредитной политики могут спровоцировать усиление опасений рецессии и рост доходности облигаций на глобальном и российском рынке, полагает Монастыршин.

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