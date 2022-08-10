.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в среду - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 августа 2022 года 09:03
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в среду - BCS Express
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в среду, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок во вторник показал уверенный рост второй день подряд. Однако, в отличие от понедельника, подъем был на протяжении всей торговой сессии, а не только в рамках утреннего гэпа. Это позитивный сигнал с точки зрения рыночных настроений участников", - отмечает эксперт. Максимум дня пришелся ровно на закрытие торгов, а это, по мнению Карпунина, зачастую указывает на незавершенность восходящего импульса. Объемы торгов пока остаются невысокими. "Вероятно, недавние опасения по поводу появления части нерезидентов вызвали излишнюю перепроданность наших акций, тем более, что сам процесс будет растянут во времени благодаря мерам ЦБ и властей", - полагает аналитик. По оценке Карпунина, общая ситуация по индексу Мосбиржи пока не меняется. Он в последние дни не может определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию обычной боковой консолидации. "Для появления полноценного сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 пунктов. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок - это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на уровне 2210 пунктов", - пишет аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 августа 2022 года 11:58
Профицит торгового баланса продолжает оказывать поддержку рублю, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Банк России опубликовал во вторник оценку платежного баланса с начала года по июль. Профицит торгового баланса за этот период составил рекордные $192,4 млрд, в результате чего... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:33
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций AbbVie с целевой ценой $183,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Биофармацевтическая компания AbbVie ранее отчиталась за II квартал.... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:10
Доходности ОФЗ могут снизиться в среду на несколько базисных пунктов, полагают аналитики Sber CIB. "Рынок госдолга в ожидании очередных данных по инфляции: возможно, инвесторы увеличат покупки выпусков с фиксированным купоном с расчётом на сохранение опережающей сезонность дефляции. В связи с этим... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:48
Риски возобновления плавного ослабления рубля сохраняются, доллар в среду может удержаться у отметки 60 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рубль во вторник смог окрепнуть и отыграть потери предыдущих торговых сессий, -... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:24
Котировки нефти, скорее всего, удержатся выше отметки $95 за баррель Brent в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Как ожидалось, во вторник цены на нефть Brent поднимались к $98,4/барр. В плюс, помимо прочего, сыграли новости о приостановке поставок... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:09
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России, США и Китая: - ИПЦ в России, США и Китае за июль. - Отчёт об исполнении федерального бюджета в США за июль. - Динамика реальных располагаемых денежных... читать дальше
.10 августа 2022 года 09:55
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 2115-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2115-2160 пунктов. В качестве... читать дальше
.10 августа 2022 года 09:45
Фондовые индексы США завершили торги снижением, рынок ждет данных об инфляции. Рынки акций АТР снижаются в ожидании данных об инфляции в США. Нефтяные котировки слабо снижаются, Brent у $96 за баррель. читать дальше
.10 августа 2022 года 09:17
Заметные изменения на рынке ОФЗ в среду маловероятны, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Торги на рынке рублевых гособлигаций во вторник завершились с минимальными ценовыми изменениями. Доходность ОФЗ срочностью до 10 лет снизилась в среднем на 2 б.п., более... читать дальше
.09 августа 2022 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что эквивалентно потенциалу роста от текущих уровней около 32%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания представила финансовые результаты за III квартал 2022 ф.г. с окончанием 30 июня. EPS в отчетном... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.