Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста - Freedom Finance Global:

Акции Tyson Foods обладают потенциалом для дальнейшего роста в условиях глобального продовольственного кризиса, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.

"Tyson Foods предоставил уверенные результаты за III финансовый квартал. Выручка компании превысила прогнозы, составив $13,5 млрд (+8,2% г/г). EBITDA и чистая прибыль остались без изменений, однако рентабельность немного сократилась. EPS достигла $1,94 (-1% г/г), чуть не дотянув до общерыночных оценок. С начала года компания реализует новую программу повышения производительности, при которой планируется сэкономить $1 млрд к концу 2024 финансового года (ФГ) и более $400 млн в 2022 фингоду. Менеджмент сообщает, что находится на пути к достижению запланированной цели экономии в текущем году", - пишет эксперт.

Ранее компания сообщила о создании совместного предприятия с Tanmiah, напоминает Денисламов. В ближайшие два года планируется открытие семи новых заводов по производству полностью готовой продукции за пределами США (шесть в Азии и один в Европе). Поступления Tyson Foods от международного бизнеса и экспорта составили 14% совокупного объема продаж компании в 2021г. Этот показатель учитывает $4,8 млрд экспортных продаж в США и $2 млрд выручки в других странах.

"Мы оцениваем отчет компании позитивно и видим дальнейший потенциал роста показателей в условиях глобального продовольственного кризиса. Целевая цена - $98 за акцию", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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