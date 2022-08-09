"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $105,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американский фармацевтический гигант Merck ранее отчитался за II квартал и не подвел инвесторов. По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 28,1% г/г до отметки $14,6 млрд - выше ожиданий на $750 млн. Чистая прибыль Merck составила $3,9 млрд - в 3,3 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,87 и на 16 центов превысила ожидания. Компания повысила свои прогнозы по выручке на 2022 год с $56,9-58,1 млрд до $57,5-58,5 млрд. Квартальный отчет фармагиганта не вызвал у нас серьезных опасений, и мы не видим оснований для пересмотра рейтинга или целевой цены по акциям Merck", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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