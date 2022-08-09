"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Thermo Fisher Scientific отчитался за очередной ударный квартал. Выручка компании по итогам второго квартала увеличилась на 18,3% г/г до отметки $10,97 млрд и на $1,02 млрд превысила наши ожидания. Cкорректированная чистая прибыль Thermo Fisher на акцию составила $5,51 и на 53 цента превысила ожидания. Компания выдающимся образом отчиталась за II квартал после не менее впечатляющего отчета за I квартал, и у нас есть все основания сохранить позитивные ожидания по бумаге. Подтверждаем рейтинг и целевую цену", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для медицины

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