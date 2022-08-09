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09 августа 2022 года 16:38
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Thermo Fisher Scientific отчитался за очередной ударный квартал. Выручка компании по итогам второго квартала увеличилась на 18,3% г/г до отметки $10,97 млрд и на $1,02 млрд превысила наши ожидания. Cкорректированная чистая прибыль Thermo Fisher на акцию составила $5,51 и на 53 цента превысила ожидания. Компания выдающимся образом отчиталась за II квартал после не менее впечатляющего отчета за I квартал, и у нас есть все основания сохранить позитивные ожидания по бумаге. Подтверждаем рейтинг и целевую цену", - пишет аналитик Саидова Зарина. Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для медицины Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-THERMO/FISHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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