Пара доллар/рубль нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 во вторник - ПСБ

Пара доллар/рубль во вторник нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 и выход в более высокий ценовой диапазон, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в понедельник остался в верхней части диапазона 59-61 руб./$1, продолжив безыдейный "боковик". В ходе торгов на Мосбирже рубль предпринимал робкие попытки укрепиться к доллару и евро вслед за растущими нефтяными котировками. Однако к вечеру растерял все внутридневные приобретения, отступив на позиции конца июля: пара доллар-рубль подросла до 60,75 руб./$1, а пара евро-рубль - до 62,2 руб./EUR1", - напоминает эксперт.

Торговая активность в наиболее этих парах с поставкой "завтра" оставалась высокой, несмотря на начало месяца, хотя в паре доллар-рубль объемы торгов и чуть снизились по сравнению с пятницей. Способствует сохранению спроса на валюты развитых стран, по мнению Локтюхова, активизация импортеров, естественная в том числе и ввиду сезонных факторов (подготовка к осеннему всплеску потребления).

"Учитывая дефицит новостных триггеров и отдаленность налогового периода, склонны ожидать дальнейшего, хотя и постепенного, ввиду отскока на рынке нефти, укрепления доллара и евро к рублю. Курс доллара во вторник может продолжить тяготеть к тесту 61 руб./$1 и переходу в более высокий ценовой диапазон", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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