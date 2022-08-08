"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare до уровня "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $231,9 за штуку на май 2023г, что соответствует потенциалу роста в размере 9%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare в условиях пандемии коронавируса сыграл важную роль в спасении жизней американцев и продолжает показывать достойную динамику финансовых показателей, что отражается и на динамике акций - бумаги HCA за две с небольшим недели прибавили в цене 17%. Усилившееся инфляционное давление и снижение темпов госпитализаций с ковидом негативно повлияли на чистую прибыль компании, но в остальном этот представитель "защитного" и нецикличного сегмента крепко стоит на ногах и остается добротным вложением на долгосрочный горизонт", - пишет аналитик Саидова Зарина.

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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