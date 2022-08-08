BCS Express открыл торговую идею: покупать акции EOG Resources с целью $120

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $120 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней. Цена входа: $105,5-107, потенциальная доходность до 14%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- Несмотря на снижение спроса на топливо запасы в США остаются на самых низких уровнях за последние 5 лет и пока не демонстрируют уверенного восстановления. Наиболее вероятно, что цена на нефть в течение месяца будет оставаться в диапазоне $90-100 и будет стремиться совершить отскок. Большую часть денежного потока компания получает от продажи нефти.

- Цена на фьючерс на природных газ Henry Hub (NG) до конца года будет оставаться как минимум в текущем диапазоне. Запасы в газовых хранилищах США все еще остаются на низком уровне.

- В следующем квартале у компании ожидается рост выручки на 53% г/г, а прибыли - на 88% г/г.

- Добыча нефти по итогу года будет в диапазоне 458-463 Mboed. Добыча газа в диапазоне 1,44-1,53 MMcfpd. Общий объем 884-924 Mboed. Капитальные затраты по итогу года должны составить в районе $4,5 млрд. Общие операционные затраты - 10,65-10,95 $/boe.

- Свободный денежный поток по итогу года может превысить $7,7 млрд, из которых минимум 60% планируется направить на выплаты акционерам.

- Общий размер выплаченных за год дивидендов ожидается $7,3 на акцию (годовая дивидендная доходность - 7%).

- Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $141 (потенциал роста более 34%).

Отмечает эксперт и существующие риски:

- Риск коррекции на товарных рынках.

- Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей.

- Не очень умелый хеджинг со стороны менеджмента за последние 18 месяцев.

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