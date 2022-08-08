Продажи российских акций, скорее всего, продолжатся - ITI Capital

Продажи российских акций, скорее всего, продолжатся - прежняя оценка падения российского рынка на 15% в текущих условиях выглядит консервативно, полагают аналитики ITI Capital.

Эксперты констатируют, что с начала августа, за пять торговых сессий, российский рынок потерял более 7%.Снижение главным образом обусловлено работой моста Euroclear/Clearstream - НРД, которая продлится до 14 августа, а возможно и дольше, полагают они. Бумаги продают нерезиденты из "дружественных" стран, так как нерезиденты из "недружественных" стран, на которые пришлась большая часть российских бумаг, по-прежнему лишены возможности продавать свои акции на российском рынке и могут использовать только счета "типа С".

По оценке аналитиков инвесткомпании, у резидентов на руках находятся расписки на $37 млрд, из них на продажу могут быть выставлены максимум 50%, или $18 млрд. Спрос на эти бумаги может составить не более $400 млн в день, т.е. продажи могут занять некоторое время и приведут к переоценке акций. Так, например, на продажу расписок объемом $4-5 млрд уйдет несколько недель.

"Голубые фишки", которые исходя из своей стоимости занимают максимальную долю в структуре программ расписок, купленных нерезидентами через ЕК [Euroclear]. Автоматическая конвертация расписок, хранящихся в российском депозитарии, начнется 15 августа. Мы считаем, что продажи продолжатся, и наша оценка падения российского рынка на 15% выглядит консервативно. Сейчас он находится всего в 20% от февральского минимума и, вероятно, именно тот показатель можно считать целевым при нынешнем снижении", - прогнозируют стратеги ITI Capital.

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