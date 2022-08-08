.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Продажи российских акций, скорее всего, продолжатся - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 августа 2022 года 16:33
Продажи российских акций, скорее всего, продолжатся - ITI Capital
Продажи российских акций, скорее всего, продолжатся - прежняя оценка падения российского рынка на 15% в текущих условиях выглядит консервативно, полагают аналитики ITI Capital. Эксперты констатируют, что с начала августа, за пять торговых сессий, российский рынок потерял более 7%.Снижение главным образом обусловлено работой моста Euroclear/Clearstream - НРД, которая продлится до 14 августа, а возможно и дольше, полагают они. Бумаги продают нерезиденты из "дружественных" стран, так как нерезиденты из "недружественных" стран, на которые пришлась большая часть российских бумаг, по-прежнему лишены возможности продавать свои акции на российском рынке и могут использовать только счета "типа С". По оценке аналитиков инвесткомпании, у резидентов на руках находятся расписки на $37 млрд, из них на продажу могут быть выставлены максимум 50%, или $18 млрд. Спрос на эти бумаги может составить не более $400 млн в день, т.е. продажи могут занять некоторое время и приведут к переоценке акций. Так, например, на продажу расписок объемом $4-5 млрд уйдет несколько недель. "Голубые фишки", которые исходя из своей стоимости занимают максимальную долю в структуре программ расписок, купленных нерезидентами через ЕК [Euroclear]. Автоматическая конвертация расписок, хранящихся в российском депозитарии, начнется 15 августа. Мы считаем, что продажи продолжатся, и наша оценка падения российского рынка на 15% выглядит консервативно. Сейчас он находится всего в 20% от февральского минимума и, вероятно, именно тот показатель можно считать целевым при нынешнем снижении", - прогнозируют стратеги ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
09 августа 2022 года 09:52
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на рост до уровня 2150-2200 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Эксперт напоминает, что в минувший понедельник российские фондовые индексы Мосбиржи (+1,66%) и РТС (+1,05%) завершили торги с достаточно... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:35
Пара доллар/рубль во вторник нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 и выход в более высокий ценовой диапазон, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник остался в верхней части диапазона 59-61 руб./$1,... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Японский фондовый индекс падает, остальные азиатские индикаторы в плюсе. Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель. читать дальше
.09 августа 2022 года 09:21
Вероятно снижение котировок акций "ФосАгро" на старте торгов вторника, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. "Бумаги "ФосАгро" оказались в лидерах среди ликвидных бумаг. Покупки ускорились после публикации отчета за I полугодие по РСБУ. Отмечается многократный рост выручки и чистой... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:07
Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 1850-2000пп сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Краткосрочные ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. Котировки находятся около отметки 2100 п. Снизу в качестве пока еще так и не протестированной целевой области поддержки выступает зона... читать дальше
.08 августа 2022 года 19:02
"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $231,9 за штуку на май 2023г, что соответствует потенциалу роста в размере 9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $135,9 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Квартальная выручка Abbott во 2К22 увеличилась на 10,6% г/г до $11,3 млрд и превысила... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:01
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $120 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней. Цена входа: $105,5-107, потенциальная доходность до 14%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:32
Пара рубль/доллар вряд ли выйдет из диапазона 59-62 руб./$1 в ближайшие дни, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. Эксперт полагает, что на текущей неделе двумя основными триггерами для рубля вновь выступят внешние факторы: ослабление экспорта, особенно из-за сокращения... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:00
Бумаги VK сохраняют потенциал для для кратко- и среднесрочного роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки VK в понедельник росли вместе со всем рынком в рамках коррекционного отскока. В этот четверг компания должна представить финансовые результаты... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.