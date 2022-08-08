Отрицательная тенденция в промышленности РФ в 3К22 сохранится - "Финам"

Отрицательная тенденция в промышленности России в III квартале 2022г сохранится на фоне действия экономических санкций, сохраняющегося роста цен и снижения внутреннего спроса, считают эксперты "Финама".

"Темпы восстановления деловой активности в российской промышленности замедлились в июле 2022г после довольно бурного оживления с минимумов марта, - пишут аналитики. - Конфликт вокруг Украины и западные санкции продолжают оказывать существенное давление на экономику страны. Попытки стабилизации в мае и июне не стали тенденцией, поскольку по причине слабого внутреннего спроса и значительного сокращения экспортных заказов промышленные компании сокращают объемы производства. Снижение загрузки производственных мощностей повлекло за собой сокращение найма и численности работников".

Эксперты подчеркивают, что ситуация ухудшается в обрабатывающей промышленности, особенно в секторах, связанных с экспортом (металлургия, химия, обработка древесины) или испытывающих дефицит импортных комплектующих (производство автотранспортных средств, текстильная промышленность, производство мебели) или сырья. Погрузка на сети РЖД в июле снизилась пятый месяц подряд из-за прекращения перевозок на Украину и уменьшения экспортных потоков в западном направлении.

"Российские авиаперевозчики также остаются в числе наиболее пострадавших ввиду действия санкций и ограниченности международного авиасообщения, - подчеркивается в аналитическом материале. - Помимо этого, рынок недвижимости постепенно переходит к стагнации, поскольку в условиях экономической неопределенности и ухудшения благосостояния россиян никакие стимулирующие программы со стороны государства не способны кардинально взбодрить рынок".

По оценкам аналитиков "Финама", отрицательная тенденция в промышленности России в III кв. 2022г сохранится на фоне действия экономических санкций, сохраняющегося роста цен и снижения внутреннего спроса, что будет сопровождаться дальнейшим сокращением объемов производства, сжатием экспортных поставок и инвестиций.

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