S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4110-4160п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4110-4160 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает торговаться вблизи сопротивления на уровне 4170 пунктов. Поддержкой для индекса выступает верхняя граница коррекционного канала. RSI и MACD указывают на ослабление восходящего импульса. Мы ожидаем, что, в случае если уровень сопротивления не будет преодолен в ближайшие торговые сессии, бенчмарк может возобновить нисходящее движение к верхней границе "медвежьего" канала, в котором провел первое полугодие", - пишет Зубков.

Эксперт подчеркивает, что представители ФРС продолжают указывать на необоснованность рыночных ожиданий по поводу смягчения "ястребиной" риторики. Одна из директоров ФРС Мишель Боуман накануне заявила, что ставку нужно повышать с шагом 75 б.п., пока инфляция не начнет последовательно снижаться. Боуман не уверена, что инфляция уже достигла максимума, и не исключает, что тенденция к ее ускорению в сегментах жилья и продуктов питания продолжится до 2023г. В свою очередь, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли также полагает, что цикл ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции далек от завершения.

Зубков указывает, что на этом фоне увеличивается доля участников рынка, предполагающих, что ее поднимут на 75 б.п., причем ожидания в отношении запуска стимулирующих экономику мер отодвинулись до июля 2023г.

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