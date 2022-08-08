"Финам" понизил рекомендацию для акций Costco до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Costco Wholesale с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне $557,76 за штуку на январь 2023г, что предполагает потенциал роста 3,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Понижение рейтинга связано с лимитированным потенциалом роста, ввиду ослабевающей динамики продаж, технической перекупленности после ралли и неустойчивости рынка. С момента повышения нашего рейтинга по акциям Costco до "Покупать" 7 июня они выросли на 13,9%. Положительная динамика была связана с тем, что по сравнению с ближайшими конкурентами сеть Costco в последнем отчетном квартале показала увеличение чистой прибыли и сильную динамику продаж. При этом мы считаем, что бумаги на текущий момент имеют ограниченный потенциал роста, в особенности в виду июльских продаж, указывающих на некоторое ослабление динамики роста", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Costco Wholesale - сеть магазинов складского типа, продающая товары потребительского направления, включая продукты питания, домашнюю и офисную электронику, книги, ювелирные украшения.

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