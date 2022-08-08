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08 августа 2022 года 14:30
НЛМК остается наиболее перспективным эмитентом в сталелитейном секторе - BCS Express
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) остается наиболее перспективным эмитентом в сталелитейном секторе, говорится в комментарии BCS Express. "Падение цен на г/к прокат на заводах в первую очередь отражает снижение цен на г/к прокат "Северсталью" - компания привела цены предложения в соответствие с ценами конкурентов, следует из данных Металл Эксперта. Тем не менее сохраняющийся пессимизм в отношении экспорта снижает рентабельность производителей и приводит к неблагоприятно высоким оценкам. Мы считаем, что ситуация постепенно нормализуется, как только компании восстановят экспортные маршруты", - пишут эксперты инвесткомпании. "НЛМК" тоже подвергся ограничениям касаемо экспорта стали из российских заводов, указывают аналитики. Но из-за наличия заводов в Европе и большой доли слябов на мировом рынке (против чего пока не введены санкции) компания на фоне остальных менее подвержена санкционным ограничениям. "В июне на фоне перезапуска шортов на Мосбирже мы анализировали ситуацию в отрасли и выделяли "НЛМК" в качестве фаворита. Акции "Северсталь" и "ММК" назвались аутсайдерами сектора, и они показали более выраженное снижение. Сейчас мы сохраняем свои рекомендации и считаем, что "НЛМК" по-прежнему остается наиболее перспективным эмитентом в отрасли", - отмечают стратеги BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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