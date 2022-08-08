"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1167 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 946 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании

Компания заявила, что не меняет срок запуска первой линии проекта "Арктик СПГ-2" и ориентируется на 2023 год. К тому же было объявлено о сохранении выплат промежуточных дивидендов. По оценкам аналитиков, дивидендная доходность может составить 10%.

"После выхода из нисходящего тренда бумага демонстрирует попытки разворота. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 946 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "НОВАТЭК" является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Месторождения и лицензионные участки "НОВАТЭКа" расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

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