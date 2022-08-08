.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palantir с целью $14,99
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 августа 2022 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palantir с целью $14,99
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palantir Technologies Inc. с целевой ценой $14,99 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $9,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 8 августа Palantir опубликует финансовый отчет. Аналитики ожидают роста выручки до $469,09 млрд и прибыли на акцию $0,0307. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага показывает признаки разворота в рамках фигуры треугольник. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 2,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $9,20 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,57", - указывают стратеги "Финама". Palantir Technologies Inc. - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основана в 2003 году группой инвесторов - выходцев из PayPal во главе с Питером Тилем. Основные заказчики Palantir - спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PALANTIR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
09 августа 2022 года 09:52
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на рост до уровня 2150-2200 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Эксперт напоминает, что в минувший понедельник российские фондовые индексы Мосбиржи (+1,66%) и РТС (+1,05%) завершили торги с достаточно... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:35
Пара доллар/рубль во вторник нацелена на тестирование отметки 61 руб./$1 и выход в более высокий ценовой диапазон, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Курс доллара в понедельник остался в верхней части диапазона 59-61 руб./$1,... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Японский фондовый индекс падает, остальные азиатские индикаторы в плюсе. Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель. читать дальше
.09 августа 2022 года 09:21
Вероятно снижение котировок акций "ФосАгро" на старте торгов вторника, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. "Бумаги "ФосАгро" оказались в лидерах среди ликвидных бумаг. Покупки ускорились после публикации отчета за I полугодие по РСБУ. Отмечается многократный рост выручки и чистой... читать дальше
.09 августа 2022 года 09:07
Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 1850-2000пп сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Краткосрочные ожидания по индексу Мосбиржи нейтральные. Котировки находятся около отметки 2100 п. Снизу в качестве пока еще так и не протестированной целевой области поддержки выступает зона... читать дальше
.08 августа 2022 года 19:02
"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $231,9 за штуку на май 2023г, что соответствует потенциалу роста в размере 9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $135,9 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Квартальная выручка Abbott во 2К22 увеличилась на 10,6% г/г до $11,3 млрд и превысила... читать дальше
.08 августа 2022 года 18:01
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $120 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней. Цена входа: $105,5-107, потенциальная доходность до 14%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:32
Пара рубль/доллар вряд ли выйдет из диапазона 59-62 руб./$1 в ближайшие дни, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. Эксперт полагает, что на текущей неделе двумя основными триггерами для рубля вновь выступят внешние факторы: ослабление экспорта, особенно из-за сокращения... читать дальше
.08 августа 2022 года 17:00
Бумаги VK сохраняют потенциал для для кратко- и среднесрочного роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки VK в понедельник росли вместе со всем рынком в рамках коррекционного отскока. В этот четверг компания должна представить финансовые результаты... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.