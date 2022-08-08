"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palantir с целью $14,99

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palantir Technologies Inc. с целевой ценой $14,99 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $9,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 8 августа Palantir опубликует финансовый отчет. Аналитики ожидают роста выручки до $469,09 млрд и прибыли на акцию $0,0307. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага показывает признаки разворота в рамках фигуры треугольник. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 2,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $9,20 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,57", - указывают стратеги "Финама".

Palantir Technologies Inc. - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основана в 2003 году группой инвесторов - выходцев из PayPal во главе с Питером Тилем. Основные заказчики Palantir - спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.