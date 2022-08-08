Пара рубль/доллар останется в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в начале недели - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар, вероятно, останется в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в начале недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам пятницы опустился до 60,58 руб./$1. С одной стороны, существенно снизившиеся цены на нефть располагают к ослаблению рубля, но, с другой стороны, спрос на валюту остается слабым, что сдерживает особо сильное движение курса USD/RUB вверх. В понедельник рубль продолжает показывать слабо выраженную динамику. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В пятницу сообщалось, что параметры нового бюджетного правила еще обсуждаются и вряд ли будут анонсированы в ближайшее время. На этом фоне курс USD/RUB в начале этой недели, вероятно, останется в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в отсутствие принципиально важных событий", - пишут эксперты банка.

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