Некоторое замедление роста цен ОФЗ поддержит рынок госдолга - Инвестбанк Синара

Некоторое замедление роста цен ОФЗ поддержит рынок госдолга на текущей неделе, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки на рынке ОФЗ по итогам минувшей недели претерпели небольшую коррекцию, несмотря на оптимистичные данные по инфляции. Доходности на коротком участке кривой выросли на 20 - 25 б. п. до 7,2-7,4% годовых, на среднем участке прибавили около 10 б. п. до 7,5 - 8,6% годовых, на дальнем увеличились на скромные 5 б. п. до 8,8 - 8,9% годовых. На этой неделе инвесторы на внутреннем рынке направят основное внимание на данные по месячной инфляции, которые будут опубликованы в среду. Мы ожидаем небольшого замедления роста цен, что может несколько поддержать рынок", - пишет аналитик Александр Афонин.

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