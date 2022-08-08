BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, ПИК-Корпорация 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02 и АФК Система 001Р-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Процентные ставки на прошлой неделе подросли на переднем конце G-кривой и немного снизились на участке от 10 лет и выше. Кривая стала чуть более плоской, компенсируя избыточный уклон предыдущей недели. Индекс RGBI в течение недели снизился на 0,59%. Настроения на рынке остаются умеренно позитивными, хотя в пятницу сентимент временно ухудшался на фоне распродаж на рынке акций", - отмечает аналитик Игорь Галактионов.

Риск-премии в корпоративном секторе снижались в среднем на 20-30 б.п., напоминает эксперт. В высокодоходном сегменте снижение было чуть выше, на уровне 30-40 б.п., что обусловлено более высокой базой.

"Доходности постепенно снижаются, и все сложнее находить бумаги приемлемого качества с двузначной доходностью к погашению. Вероятно, этот тренд продолжится в ближайшие месяцы, поскольку рынок ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки и на текущий момент уже закладывает снижение, как минимум, на 0,5 п.п. на следующих заседаниях", - прогнозирует Галактионов.

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